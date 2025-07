È deceduto Dante Maioli, già segretario provinciale del Partito Socialista, Presidente della Provincia e Consigliere del Comune di Ravenna. Dirigente socialista stimato e attivo per il Partito e la comunità. Viene ricordato con affetto e rimpianto da tutti i socialisti della provincia di Ravenna che lo ricordano anche come apprezzato fondatore e presidente dell’Associazione Diabetici Ravennate che, grazie al suo impulso, ha stretto proficue relazioni con l’Azienda Usl per percorsi d’avanguardia nella cura del diabete.

I socialisti si uniscono alla famiglia in un fraterno abbraccio.