Nei giorni scorsi si è svolta l’Assemblea dei Delegati del Comune di Cervia di Confartigianato, riunita nell’ambito dei lavori del XVIII Congresso Provinciale dell’Associazione. L’incontro ha portato all’elezione del nuovo Consiglio direttivo Comunale di Confartigianato Cervia, composto da:

Christian Benini

Alex Montanaro

Marco Covezzi

Pier Paolo De Cesari

Massimo Magnani

Alessandro Castagnoli

Marilena Pagliacci

Successivamente, il Consiglio si è riunito per procedere alla designazione delle cariche associative, nominando all’unanimità Christian Benini Presidente e Marilena Pagliacci Vicepresidente.

Nel corso della riunione, il Presidente Benini e il Segretario Comunale di Confartigianato Cervia, Giulio Di Ticco, hanno espresso un sincero ringraziamento al Presidente uscente Claudio Nanni per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni di guida dell’associazione.

Sotto la sua presidenza, Confartigianato Cervia ha affrontato un periodo complesso, sostenendo con determinazione le imprese locali e promuovendo numerose iniziative a favore dell’artigianato e dell’economia del territorio.

Il neo Presidente Christian Benini, nel ringraziare i colleghi per la fiducia, ha sottolineato la volontà di lavorare in squadra per valorizzare l’artigianato cervese, rafforzare il dialogo con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà economiche, e promuovere azioni concrete per sostenere la competitività e l’innovazione delle imprese locali.

‘Cervia è una città viva e ricca di competenze – ha detto Benini – vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per gli artigiani e per le imprese tutte, aiutandoli ad affrontare con strumenti nuovi le sfide del presente e del futuro’.