Il Gruppo Hera comunica che, per interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal PNRR, le stazioni Ecologiche di Marina di Ravenna (da lunedì 1° settembre), Lido Adriano e Marina Romea (da martedì 2 settembre) saranno temporaneamente chiuse al pubblico fino a novembre.

L’obiettivo di questi lavori è migliorare l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture per tutti gli utenti delle stazioni ecologiche, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. I lavori includono modifiche impiantistiche in linea con le normative, l’ampliamento delle capacità di stoccaggio, rifacimenti di asfalti e strutture, l’installazione di dispositivi per la regolamentazione degli accessi, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di pese a ponte, la sostituzione degli uffici di guardiania con strutture ecosostenibili e il rinnovamento della segnaletica.

Alternative e informazioni utili

A seguito di queste e altre chiusureper il Centro di Raccolta di Ravenna Nord sarà mantenuto l’ampliamento di orario per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi ai cittadini durante questo periodo.

Durante il periodo estivo (fino al 30.09), il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00, il sabato dalle 7:30 alle 19:30 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30.

Nel periodo invernale, gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, il sabato dalle 7:30 alle 19:30 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30.

Per conferire i rifiuti durante il periodo di chiusura, i cittadini possono utilizzare le altre stazioni ecologiche del territorio. Per conoscere orari e indirizzi delle strutture più vicine, è possibile consultare l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente su tutti gli store.

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti, l’app Il Rifiutologo fornisce informazioni dettagliate per la gestione di ogni materiale.

Si ricorda inoltre che è attivo il servizio diritiro gratuito a domicilio degli ingombranti. L’appuntamento può essere prenotato tramite l’app Il Rifiutologo o chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 8:00 alle 18:00.