Chiusura stazione ecologica di via Righi a Faenza: sarà individuato un sito alternativo

Verrà individuata un’area temporanea per sopperire alla chiusura della stazione ecologica di via Righi a Faenza. Comune, Atersir ed Hera sono già al lavoro per individuare un’area che possa corrispondere alle attuale normative in merito alla raccolta e alla gestione dei rifiuti. Tuttavia non sarà semplice e non è detto che il progetto ottenga il via libera, proprio a causa della complessità delle normative del settore. La legge permette infatti di conferire rifiuti solo nei centri di raccolta individuati e le procedure per individuare nuovi centri, normalmente, sono molto lunghi. Il Comune di Faenza spera però di ottenere una sorta di deroga