Chiusura dell’isola ecologica: il Comune ha chiesto ad Hera soluzioni alternative

Sta creando preoccupazione, e non pochi grattacapi, la decisione di chiudere l’isola ecologica di via Righi a Faenza per i lavori di ammodernamento dell’impianto, finanziati con i fondi del PNRR. Il Comune di Faenza ha chiesto ad Hera di trovare una soluzione alternativa per evitare disagi ai cittadini, ma, al momento, l’unica proposta è stata quella di trasferire i conferimenti alle isole ecologiche vicine, a Solarolo, Castel Bolognese e Brisighella. Una soluzione che in municipio ha trovato pochi sostenitori e che al momento ha generato un malcontento diffuso fra gli utenti.