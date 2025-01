In considerazione della chiusura del ponte mobile dal 27 gennaio al 10 febbraio per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria, disposta dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del ponte, il Comune istituirà modifiche alla viabilità contenute in un’ordinanza in corso di emanazione.

Sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, nel tratto in corrispondenza del nuovo ponte mobile, dalle 8.30 di lunedì 27 gennaio alle 18 di lunedì 10 febbraio, con la concomitante sospensione della Zona a traffico limitato (Ztl) di via di Roma, nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni. Sarà quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, installato all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria.

Ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate regolarmente autorizzati dalla Polizia locale sarà consentito il transito lungo i seguenti percorsi:

in direzione sud – nord viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via Bellucci, circonvallazione Piazza d’Armi, piazza Caduti sul Lavoro, via Candiano (nel tratto e nella direzione da via Trieste a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via Candiano a via Antico Squero), via Antico Squero, via Montecatini e via delle Industrie (nel tratto e nella direzione da via Montecatini alla rotonda Belgio);

in direzione nord – sud via delle Industrie (nel tratto e nella direzione dalla rotonda Belgio a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a piazza Caduti sul Lavoro), piazza Caduti sul Lavoro, circonvallazione piazza d’Armi, via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso tra circonvallazione piazza d’Armi e la rotonda Francia) e viale Europa (nel tratto compreso tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca).

Invece i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna (statali 309 DIR, 16 e 67).