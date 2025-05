Si chiude domani, giovedì 22 maggio alle ore 20.30, presso il “Fellini Scalino Cinque” di piazza Kennedy, la campagna elettorale di Progetto Ravenna, la lista che unisce Azione, Italia Viva, Psi e Più Europa.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza e ai sostenitori, sarà presente anche l’On. Raffaella Paita. Sarà l’occasione per ribadire i valori fondanti di questa alleanza: riformismo, europeismo, liberalismo democratico e spirito civico.

Progetto Ravenna non nasce come un semplice cartello elettorale, ma come un progetto politico con l’ambizione di diventare un contenitore permanente e aperto alla città. Un luogo di confronto e proposta, capace di ascoltare e rappresentare le istanze di chi crede in un futuro più giusto, moderno e inclusivo per Ravenna.

“Perché Ravenna non è solo il luogo in cui viviamo. È il modo in cui viviamo. È la somma delle nostre strade, dei parchi, delle scuole, delle imprese, dei sogni che proviamo a costruire ogni giorno. È il riflesso di ciò che scegliamo di essere come comunità” dicono da Progetto Ravenna “per questo, domenica invitiamo ogni cittadina e ogni cittadino a votare. Ogni voto è una voce. E ogni voce conta. In un tempo in cui è facile sentirsi distanti o disillusi, partecipare è ancora un atto di fiducia. E la fiducia è ciò che permette a una società di crescere”.