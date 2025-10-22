Chiusura Bottega Bertaccini: “Non mi aspettavo tante manifestazioni d’affetto. Non vado in pensione”

Stima e affetto, è quanto sta raccogliendo in questi giorni Renzo Bertaccini dopo aver reso pubblicamente nota la decisione di chiudere Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi, a causa di frizioni con il proprietario dell’immobile. La libreria specializzata in libri locali e di Romagna, libri d’arte e di ceramica è stata anche una galleria d’arte e un presidio culturale dove, nel corso degli anni, si sono alternati incontri con autori, presentazioni di libri, concerti e letture. Una dinamicità che dal 2026 farà sentire la propria mancanza nel centro storico faentino