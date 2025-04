Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza del Methiu’s Caffè di Piazza dei Caduti per 15 giorni per motivi di “Ordine e Sicurezza Pubblica”. La Questura ha fatto sapere che in più occasioni sono state identificate persone pregiudicate tra gli avventori del locale e che una volta si è scatenata una rissa che ha richiesto l’intervento di due volanti della Questura, due pattuglie dei Carabinieri e di due equipaggi della Polizia Locale di Ravenna.