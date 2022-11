Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, venerdì 25 novembre, alle 6 di sabato 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.