Anas informa che: Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 maggio, Autostrade per l’Italia comunica che saranno chiusi, per chi proviene da Ravenna, i rami di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona e in direzione di Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Ravenna verso Ancona, immettersi sulla A14 verso Bologna, uscire ad Imola, al km 50+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Ancona;

da Ravenna verso Bologna, immettersi sulla A14 verso Ancona, uscire a Faenza, al km 64+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.