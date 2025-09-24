Autostrade per l’Italia informa che, a causa di lavori in corso sull’A14-dir nel tratto degli svincoli di Lugo e Cotignola,nella notte di giovedì 25 settembre (dalle 21 fino alle 5 di venerdì 26) due uscite dell’autostrada saranno chiuse.
Nello specifico, a causa di lavori di ispezione al cavalcavia, gli automobilisti che quella notte percorreranno l’autostradain direzione Bologna dovranno uscire allo svincolo di Lugo, bypassando quello di Cotignola, per poi rientrare dall’ingresso di Lugo dopo aver percorso le vie X Aprile e Madonna di Genova a Cotignola, rientrando poi nell’A14-dir.
Gli automobilisti che invece percorreranno l’autostrada in direzione Ravenna, dovranno uscire obbligatoriamente a Cotignola, a causa di lavori di pavimentazione, per poi raggiungere l’ingresso dell’A14-dir a Bagnacavallo utilizzando la viabilità interna.