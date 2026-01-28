Chiusa di Errano: non sarà riaperta. Si pensa ad un nuovo passaggio

Il passaggio della chiusa di Errano non sarà riaperto. Tutt’altro, oggi, dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio, si sta pensando addirittura di abbattere il manufatto. Sono in corso valutazioni da parte degli uffici comunali. Nel 2018 emersero le problematiche strutturali. Successivamente fu chiuso il passaggio. L’ultimo progetto per riaprire la struttura a bici e pedoni aveva stimato una spesa di 300 mila euro. Dopo le varie piene e alluvioni, il costo reale per la riapertura rischia di essere molto più alto. Tuttavia, spendere centinaia di migliaia di euro per ritrovare un ponte che di fatto, oggigiorno, rappresenta notevoli criticità dal punto di vista idraulico non appare sensato.