Chiudono al pubblico il canile comunale e il Rifugio del Cane a causa della pandemia. La comunicazione è arrivata dai canali social dell’Enpa. Le due strutture saranno chiuse dal 15 al 30 gennaio a causa della carenza di personale a disposizione. Le positività al coronavirus hanno infatti colpito molti dei lavoratori e dei volontari delle due strutture e al momento non è possibile garantire l’apertura al pubblico. Per gli animali invece non cambierà nulla. Continueranno ad essere gestiti e accuditi con regolarità. Rimarrà comunque attivo il servizio per le emergenze:

Rifugio del cane Enpa Faenza/Canile Comunale 350 9585500 oppure 054641955

Per i cani vaganti invece è possibile contattare la Polizia Locale, telefonando alla centrale operativa 0546 691400