Il Comune di Faenza informa che venerdì 17 gennaio, dalle ore 10.30 alle 11.50, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra via Barbavara e via Zanelli, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità del civico 14.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a percorrere percorsi alternativi.

Percorso alternativo per raggiungere via Zanelli:

Per chi deve raggiungere via Zanelli, è consigliato percorrere via Castellani, dove sarà rimosso un fittone per facilitare il transito.