Per lavori alla rete fognaria, nel tratto di via Firenze compreso tra la rotonda del 100 km del Passatore e l’intersezione via Firenze/via Bertoni, dalle ore 8.30 del giorno 28 alle 17 di venerdì 30 gennaio, è previsto il divieto di transito; dal divieto sono esclusi i mezzi in uso a residenti e frontisti a cui sarà indicato il percorso utile per raggiungere la destinazione.

Compito del personale della ditta esecutrice dei lavori, anche quello di indicare percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.