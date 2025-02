Per consentire l’esecuzione di lavori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) relativi al rifacimento degli asfalti e a un intervento sui binari, il passaggio a livello situato in via della Quaglia, lungo la linea ferroviaria Faenza-Ravenna, sarà temporaneamente chiuso al transito.

Periodo di chiusura: dalle ore 8 di venerdì 14 alle 17 di lunedì 17 febbraio 2025.

Durante tale periodo, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in via della Quaglia, in corrispondenza del passaggio a livello.