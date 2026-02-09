Anas informa che nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, dalle 21 alle 5 di mattina, verrà chiuso il tratto dell’autostrada A14 tra Faenza e Imola, in direzione verso Bologna. L’area di servizio “Santerno est”, all’interno del tratto interessato dai lavori, sarà chiusa con un’ora d’anticipo.

Per i mezzi in transito, sarà obbligatorio uscire a Faenza e percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada a Imola.

Di conseguenza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna. In alternativa, a chi proviene da Ravenna ed è diretto in A14 verso Bologna, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola.

