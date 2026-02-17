Chiude il tratto fra Faenza e Imola, lungo l’autostrada A14, nella notte fra mercoledì e giovedì. Autostrade informa che la chiusura riguarderà la corsia in direzione di Bologna. La decisione è stata presa per consentire la maggiore sicurezza per i lavori per la nuova pavimentazione.

Il blocco prenderà il via alle 21 di mercoledì e durerà fino alle 5 di giovedì mattina. L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

I mezzi in transito sull’autostrada verranno fatti uscire a Faenza e rientrare a Imola.