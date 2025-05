A14 Dir chiusa nella notte fra lunedì 12 e martedì 13 maggio e nella notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio nel tratto compreso tra gli svincoli di Fornace Zarattini e Bagnacavallo, in direzione della barriera di Cotignola.

I lavori sono necessari per la manutenzione della pavimentazione stradale.

La viabilità verrà quindi sospesa dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 maggio e dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 maggio.

Durante le chiusure sarà attiva l’uscita obbligatoria a Fornace Zarattini. I veicoli dovranno seguire un percorso alternativo sulla viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, nuovamente SP253 San Vitale, quindi via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore e SP8, con rientro sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Chiusa ovviamente anche l’area di servizio Sant’Eufemia Est, all’interno del tratto interessato dal cantiere.