Autostrade per l’Italia informa che, a causa di lavori di pavimentazione dell’autostrada A14, si procederà alla chiusura notturna del traffico del tratto compreso tra l’allacciamento D14 Diramazione per Ravenna e Imola, verso Bologna,dalle ore 22 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 e dalle 22 di venerdì 11 alle 6 di sabato 12. Sarà quindi chiuso lo svincolo di Cotignola in direzione Bologna. Si ricorda che quello di Lugo è già chiuso per lavori in corso, dunque i veicoli provenienti da Ravenna e diretti verso Bologna potranno comunque uscire a Cotignola e poi raggiungere Imola dall’interno.

Inoltre, a causa di lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sempre lungo la diramazione per Ravenna dell’autostrada fino allo svincolo di Lugo dalle 22 di martedì 8 alle 6 di mercoledì 9 saranno chiusi i due rami dello svincolo, sia da Bologna che da Ancona, e l’uscita di Cotignola non sarà raggiungibile. Ai veicoli diretti a Ravenna si consiglia di uscire a Faenza e rientrare a Bagnacavallo.