La Provincia di Ravenna comunica l’interruzione della circolazione lungo la strada provinciale 302, Brisighellese, all’altezza del km 75 (San Cassiano) dal 16 al 27 febbraio (esclusi sabato e domenica) secondo i seguenti orari:

– Lunedi 16 febbraio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Martedì 17 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Giovedì 19 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Venerdì 20 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30

– Lunedi 23 febbraio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Martedì 24 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Giovedì 26 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

– Venerdì 27 febbraio 2026 dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Sono quindi rispettate le fasce di “punta” per consentire a chi percorre questa importante arteria di recarsi al posto di lavoro e a scuola e rientrare a casa. Resta aperto il tratto nel fine settimana (sabato e domenica). L’interruzione è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza dei versanti a monte lungo i tratti franati riguardanti il cantiere in essere.

Saranno segnalati i percorsi alternativi.

In particolare per chi avesse necessità di percorrere il tratto stradale oltre gli orari di apertura al traffico sono in vigore le seguenti variazioni:

– i veicoli in transito sulla S.S. 9 “Emilia” a Faenza, come quelli provenienti dalla S.C. Via degli Insorti e diretti a Marradi (FI), giunti alla rotatoria con la S.C. Via Canal Grande (“Rotonda Cappuccini” in Faenza) dovranno proseguire lungo la S.S. 9 in direzione Castel Bolognese per poi immettersi sulla S.P. 306 “Casolana-Riolese” e da lì raggiungere Palazzuolo Sul Senio (FI);

– i veicoli in transito lungo la S.P. 302 “Brisighellese Ravennate” e diretti a Faenza dovranno in località Marradi (FI) immettersi sulla S.P. 306R “Casolana-Riolese” per poi raggiungere, in località “Castel Bolognese” la S.S. 9 “Emilia”.

Saranno inoltre presenti in loco avvisi e comunicazioni riguardanti le interruzioni a cura dell’Impresa Pellegrini Consolidamenti srl di Narni Scalo (TR) incaricata di eseguire i lavori.