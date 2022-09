Il Comune di Alfonsine ha comunicato la chiusura temporanea al traffico veicolare e pendolare del ponte di Via Reale sul Canale dei Mulini, località Taglio Corelli.

Nella nota il Comune spiega che: “All’esito delle verifiche svolte a seguito di ispezioni effettuate dal personale specializzato appositamente incaricato dal Comune di Alfonsine, al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità pubblica è stata disposta a partire da oggi, 5 settembre 2022, l’interruzione della viabilità sul tratto di Via Reale che comprende il ponte del canale di scolo consortile “Canale dei Mulini”, in località Taglio Corelli”.

La viabilità alternativa è stata disposta lungo la variante della statale 16. In particolare i mezzi di portata superiore a 3,5 tonnellate che, provenienti da Ferrara, devono raggiungere Via Stroppata, dovranno accedere alla Variante della Statale SS16, transitando da Via Raspona e Via Reale. È possibile accedere:

a Via Cuorbalestro da Taglio Corelli;

a Via Canal Fusignano da Alfonsine

Il traffico veicolare e pedonale resterà interrotto fino al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte.