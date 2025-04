Per lavori di manutenzione straordinaria di un’area in adiacenza alla strada, dalle ore 7 di mercoledì 9 alle 18.30 di mercoledì 23 aprile, viene istituito il divieto di transito per i pedoni e per i velocipedi sul percorso ciclo-pedonale che collega il parcheggio di via Granarolo 26 (che parte dal parcheggio dell’IC San Rocco) con via Borgo San Rocco.