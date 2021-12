Chiude a fine anno Fratelli Lega, bottega storica con oltre 110 anni di storia | VIDEO

Il 2021 porterà via con sé Fratelli Lega, tipografia e cartolibreria molto nota a Faenza. Oltre 110 anni di storia, la bottega in Corso Mazzini chiuderà l’attività l’ultimo giorno dell’anno. Da tempo la titolare, Mirta Tanesini, aveva dichiarato di voler chiudere l’attività. Nessuno però si è presentato con l’idea di rivelare il negozio che rappresenta un pezzo di storia di Faenza. Quattro generazioni della famiglia Lega si sono avvicendate alla direzione della ditta. Nel 2010 venne allestita una mostra per i 100 anni di attività della casa editrice: fra le tante pubblicazioni nel corso degli anni il bollettino della Torricelliana e alcune opere prime di Tonino Guerra.