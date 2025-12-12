Il 2026 è ormai alle porte e in casa Chiefs Ravenna cresce l’entusiasmo per la nuova stagione agonistica. La società attende di conoscere la composizione del girone della prossima Terza Divisione e il calendario ufficiale, mentre la preparazione atletica prosegue con intensità da più di un mese. Nel frattempo, la dirigenza è al lavoro per strutturare un nuovo ciclo sportivo fondato su una guida tecnica rinnovata e su un forte radicamento nel territorio.

Il primo tassello fondamentale è arrivato: l’ufficializzazione del nuovo Coaching Staff. Nei giorni scorsi sono stati messi sotto contratto Luca “Lendro” Brunetti, nuovo Head Coach e Defensive Coordinator, e Fabrizio Cocchi, che ricoprirà il ruolo di Offensive Coordinator. Entrambi hanno firmato un accordo biennale con opzione per un terzo anno, qualora il rapporto si rivelasse vincente. Si tratta di due profili di grande esperienza: Brunetti, storica colonna delle Aquile Ferrara, porta con sé una profonda conoscenza del gioco, mentre Cocchi è noto per il suo lavoro con i giovani e per la lunga attività nei Warriors Bologna.

Il nuovo staff ha già iniziato a lavorare sul campo, incontrando i giocatori e impostando un percorso tecnico e tattico mirato a costruire una squadra competitiva e coesa. Attorno ai due coordinatori si conferma il nucleo storico dei coach dei Chiefs: Francesco “Maino” Maini (Running Back), Andrea “Tonsa” Montalti (Offensive Line), Alessandro Casadio (Quarterback), Felice “Felix” Caramia (Cornerback) e Alessio Tumino (Linebacker e Special Teams). Mattia “Pico” Picoco continuerà a supportare la preparazione atletica oltre al suo ruolo da giocatore.

Fondamentale anche il contributo dei Ravens Imola, che collaboreranno con i Chiefs mettendo a disposizione atleti e personale tecnico: Marco Masi affiancherà Maini e Montalti, mentre Cristina Stella lavorerà con i Defensive Linemen e supporterà la preparazione atletica.

Un ulteriore passo avanti verso la crescita arriva grazie al Comune di Ravenna, che ha concesso alla società l’utilizzo di un campo della nuova Polisportiva Darsena ogni venerdì dalle 19 alle 21, completo di spogliatoi e spazi per le attrezzature. La struttura diventerà un punto strategico per il reclutamento di nuovi atleti e per lo sviluppo del settore giovanile di Tackle e Flag Football. Ritornare ad allenarsi nel cuore della città ha anche un forte valore simbolico: proprio nella zona della Darsena i Chiefs mossero i primi passi oltre 40 anni fa.

L’avvicinamento al centro cittadino rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con la comunità ravennate, aumentare la visibilità e ricostruire quella passione per il football americano che ha sempre caratterizzato la città. Con un progetto solido, uno staff rinnovato e il supporto delle istituzioni, i Chiefs si preparano ad aprire una stagione ambiziosa, con lo sguardo rivolto al futuro e la volontà di tornare a sognare in grande.