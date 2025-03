Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna partecipa al progetto «Tiascolto», il ciclo di appuntamenti promossi organizzati dal Centro per le famiglie di Lugo nella Bassa Romagna e rivolti a genitori, insegnanti e operatori, che hanno lo scopo di approfondire i temi sensibili dell’adolescenza.

Ciro di Maio, coordinatore dei servizi dello sportello di ascolto e prima accoglienza per le persone LGBTQIA+* nato nel 2022 da un’idea di Arcigay Ravenna in collaborazione con Arcigay Rimini e realizzato con il sostegno di UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, aprirà l’incontro dedicato ai percorsi di affermazione di genere in età evolutiva che si terrà a Palazzo Marini, ad Alfonsine, giovedì 27 marzo alle ore 20.30.

L’incontro vedrà la presenza di Natascia Maesi, giornalista e presidente di Arcigay Nazionale che nel suo intervento dal titolo “Chiedimi se sono felice. Un viaggio tra immagine di sé, identità e benessere adolescenziale” approfondirà il tema della varianza di genere ed illustrerà i percorsi di affermazione di genere in età evolutiva dando spazio alle testimonianze delle persone protagoniste della campagna “Chiedimi se sono felice” realizzata da Arcigay e Affetti oltre il genere (https://chiedimelo.arcigay.it).

L’obiettivo è quello di fornire strumenti di supporto per sostenere le persone adolescenti nella loro crescita, imparare a riconoscere le loro esigenze e cogliere i segnali di eventuali difficoltà o sofferenze.

“La partecipazione al progetto “Tiascolto” è frutto di una proficua collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Insieme alle amministrazioni locali stiamo lavorando all’apertura di un servizio di ascolto e di prima accoglienza in continuità con le attività del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna e utilizzando operatori e operatrici già formate o che formeremo coinvolgendo la cittadinanza. Per realizzare un progetto ambizioso come questo è stato fondamentale l’apporto delle istituzioni e delle associazioni con cui abbiamo fatto rete e la disponibilità delle nostre persone volontarie che non smetterò mai di ringraziare” ha dichiarato Ciro Di Maio Coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna.

Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna si trova in Via Enrico Berlinguer 7 ed è aperto il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00.

Info: 05441796279 – sportello@antidiscriminazione.lgbt