Un nuovo prestigioso risultato per il nuoto giovanile italiano arriva dai Mondiali in corso a Otopeni, in Romania. Dopo l’argento conquistato dalla staffetta maschile, anche le ragazze azzurre hanno brillato nella 4×200 stile libero, conquistando una splendida medaglia di bronzo.

Protagonista del quartetto italiano la ravennate Chiara Sama, atleta della Rinascita Nuoto Team Romagna Asd, che insieme a Bianca Nannucci, Lucrezia Domina e Alessandra Mao ha chiuso la gara con il tempo di 7:56.86, alle spalle soltanto di Cina e Stati Uniti, e davanti a nazionali blasonate come Russia e Canada.

Le frazioni hanno visto aprire la gara a Bianca Nannucci (1:59.67), seguita da Lucrezia Domina (1:58.75). Poi è arrivato il turno di Chiara Sama, che con un eccellente 1:58.75 ha portato la squadra al terzo posto, consolidato infine da Alessandra Mao (1:59.72).

Per la giovane ravennate si tratta della conferma del suo straordinario stato di forma: il suo tempo, il migliore tra le azzurre, è stato decisivo per la conquista del podio. Un risultato che segue l’oro europeo vinto a luglio a Samorin, in Slovacchia, e che testimonia la crescita costante del vivaio italiano.

Grande soddisfazione anche in Romagna, dove la società dell’olimpionico Mirko Marzari festeggia l’ennesimo successo internazionale, frutto del lavoro dell’allenatore Matteo Monti e di tutta la Rinascita Nuoto Team Romagna.