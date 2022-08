“So che il titolo di questa breve riflessione può apparire un po’ forte e legato ad una battuta non proprio fra le migliori di Carlo Calenda ma in quale altro modo rispondere all’articolo uscito sul Corriere Romagna in data 3 agosto dal titolo “Tutto il Pri unito contro Francesconi «ora si deve dimettere dal Consiglio Comunale»”?

Quale principale soggetto chiamato in causa sono opportuni alcuni chiarimenti da parte mia utili non solo ai lettori ma anche alla nuova segretaria dell’unione comunale del PRI ravennate che seriamente io non conosco e non sapevo manco si fosse iscritta al partito sebbene ciò risalga a pochi mesi fa. Il perché è presto detto se vi prendete la briga di leggere quanto segue.