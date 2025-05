Lunedì 19 maggio, alle 20:00, al Teatro Rasi, si terrà la Chiamata Pubblica per Don Chisciotte ad ardere di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, che vedrà cittadine e cittadini andare in scena dal 25 giugno al 13 luglio – tutti i giorni tranne il lunedì e il giovedì, a partire dalle 20:00 a Palazzo Malagola, in via di Roma 118 – insieme alle attrici e agli attori delle Albe.

La Chiamata Pubblica è l’invito che Ravenna Teatro rivolge a tutta la cittadinanza per partecipare alla costruzione dello spettacolo di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari ispirato al Don Chisciotte di Miguel De Cervantes. È una città intera che può rispondere all’invito a “farsi luogo” nell’epoca di frantumazione del senso comunitario.

Tutti possono partecipare, senza limiti di età, lingua o preparazione specifica, di residenza o nazionalità. La Chiamata è un grande “laboratorio” che vedrà i cittadini volontari impegnati con mansioni e livelli diversi di partecipazione alla creazione dello spettacolo, sotto la direzione di Martinelli, Montanari e degli attori delle Albe.

Il progetto, che si inserisce all’interno della programmazione del Ravenna Festival, è co-prodotto da Albe / Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri in collaborazione con Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e Opera di Religione della Diocesi di Ravenna. È ancora possibile iscriversi alla Chiamata, la partecipazione è aperta a tutte e a tutti