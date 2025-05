“Chiamata pubblica alle cittadine e ai cittadini di Ravenna per un’agenda politica delle donne”: questo il titolo della giornata di lavori di domenica 10 maggio (ore 9:30) organizzata dal gruppo comunale delle donne del Partito Democratico di Ravenna.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata perché sentiamo il bisogno e la necessità di ritrovare il dialogo con la cittadinanza sui temi per noi centrali. Vogliamo ritrovare il piacere del confronto per ripartire con una politica che si prenda cura della comunità e dell’ambiente che abitiamo” commentano le donne democratiche del comune di Ravenna.

La giornata si aprirà con una lectio magistralis dal titolo “Urbanistica di genere: la cura come pratica spaziale nella città e per la città” di Gabriella Esposito, ricercatrice del Cnr e continuerà nel pomeriggio con i tavoli di lavoro aperti a tutta la cittadinanza su diversi temi: dall’urbanistica di genere all’educazione, dalla non violenza alla pace, dalla toponomastica ai luoghi delle donne, la medicina di genere e il femminismo dei dati.

Alla fine della giornata ci sarà una restituzione in plenaria e la realizzazione di un documento di sintesi che per noi rappresenterà sia il punto di arrivo del lavoro fatto dal gruppo delle donne democratiche in questi mesi come contributo al programma di governo della prossima legislatura, ma anche il punto di partenza da cui iniziare a lavorare subito dopo le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

“Ripartiremo dalle prospettive e dai punti di vista condivisi durante il lavoro dei tavoli – commenta Francesca Impellizzeri – coordinatrice del gruppo Donne Democratiche del comune di Ravenna – e il contributo di Gabriella Esposito sarà fondamentale per ripensare ad una Ravenna accogliente e capace di rispondere ai diversi bisogni delle sue cittadine e cittadini”