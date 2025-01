Il Centro Europe Direct della Romagna intende coinvolgere un gruppo di persone interessate a svolgere un’esperienza di volontariato per la promozione della cittadinanza europea e di temi chiave dell’UE quali il ruolo dei giovani nella UE di oggi e domani; cittadinanza europea attiva; unione europea delle competenze e dei talenti; protezione della natura e della biodiversità; qualità della vita, salute e diritti e contrasto alla disinformazione. Assieme ad operatori esperti si creerà una community di promozione della cittadinanza europea e delle iniziative del Centro per l’anno 2025.

Possono candidarsi cittadini e cittadine di qualsiasi nazionalità che non abbiano in corso con il Comune rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, siano residenti o domiciliati – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna e provincia.

Saranno selezionati indicativamente 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e 10 cittadini senza limiti di età. La selezione avverrà a seguito di una verifica delle candidature ed eventuale colloquio e comporterà l’impegno di un minimo di 50 ore del proprio tempo da dedicare ad una formazione iniziale e ad una ampia gamma di possibili attività.

“Da diversi anni – afferma Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee – proponiamo questa modalità di coinvolgimento per stimolare una cittadinanza europea attiva, negli anni abbiamo coinvolto oltre 100 giovani e dall’anno scorso abbiamo aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età. Abbiamo avuto riscontri positivi da parte dei volontari e delle volontarie e questo ci incoraggia proseguire interpretando il nostro Centro Europe Direct come punto di riferimento di una comunità di cittadini attivi. I partecipanti hanno occasione di mettersi a disposizione, approfondire tematiche relative all’Unione europea, mettersi alla prova con la co-organizzazione e facilitazione di laboratori, eventi e conferenze e, non da ultimo, stringere amicizie e divertirsi”.

Il Centro Europe Direct della Romagna, gestito dal Comune di Ravenna, in collaborazione con Università di Bologna campus di Ravenna DBC e Informagiovani, si impegna a fornire formazione e accompagnamento qualificato, coordinamento e supporto per lo svolgimento delle attività, nonché a certificare il percorso e a facilitare l’eventuale ottenimento di crediti formativi (ad esempio la partecipazione al progetto viene già riconosciuta come credito dal dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna per gli studenti del corso di laurea Società e Culture del Mediterraneo).

Le attività si svolgeranno da febbraio a dicembre 2025 e dopo una formazione iniziale sull’Unione europea, le sue priorità politiche, momenti collegiali di coordinamento e co-progettazione, si entrerà nel vivo con la conduzione di laboratori nelle scuole medie, l’organizzazione di un gioco di ruolo sul Parlamento europeo per le scuole superiori e la co-organizzazione di eventi pubblici.

La candidatura può essere presentata esclusivamente via mail a europedirectromagna@comune.ra.it e deve pervenire entro il 26 gennaio 2025.