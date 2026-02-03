Diversi utenti hanno segnalato di star ricevendo chiamate o messaggi che sembrano provenire dalla Polizia Locale di Ravenna, ma si tratta di un tentativo di truffa telefonica, in gergo spoofing, orchestrato da malintenzionati.
La Polizia Locale ha diffuso una nota sui propri canali social per avvertire i cittadini. Il numero telefonico 0544-𝟰𝟴𝟮𝟵𝟵𝟵 non viene utilizzato per contattare i cittadini, sebbene sia il numero di pronto intervento al quale i cittadini possono rivolgersi.
Quando la Polizia Locale contatta telefonicamente i cittadini, lo fa da altre linee telefoniche.
La Polizia Locale, quindi, mette in allerta i ravennati, fornendo alcuni consigli da seguire, nel caso si venga contattati dai truffatori.
Non fornire dati sensibili per telefono a nessuno: indirizzo, il proprio numero, codici bancari, password o dati della carta di credito.
In caso di SMS sospetti con link a pagine web, non aprirli.
Se si hanno dubbi sulla chiamata ricevuta, riattaccare immediatamente e contattare la Polizia Locale attraverso i canali ufficiali alternativi: polizialocale@comune.ravenna.it