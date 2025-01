«Con l’obiettivo di rendere la comunità sempre più bilingue attraverso un percorso di reciproca integrazione – spiega il presidente Charles Tchameni Tchienga – la Onlus “Il Terzo Mondo ODV” ripropone il progetto culturale e sociale “Chi parla due lingue vive due vite”, giunto alla sua XV edizione con il patrocinio del Comune di Ravenna».

Il progetto prevede l’apprendimento delle lingue francese, inglese e spagnolo e si svolgerà in forma di laboratorio dal 3 febbraio al 27 maggio 2025, alla Casa delle Culture di Ravenna, nel tardo pomeriggio. Le lezioni si terranno il lunedì per francese e spagnolo, e il martedì per inglese (livelli principiante, intermedio e conversazione). I laboratori saranno condotti da docenti madrelingua.

Tchameni prosegue: «La XV edizione del progetto ‘Chi parla due lingue vive due vite’ propone un pacchetto di 16 lezioni da 2 ore settimanali, per un totale di 32 ore. Il progetto è rivolto ai sostenitori e simpatizzanti della Onlus, ad adulti e minori accompagnati, oltre che a tutti coloro che desiderano aderire alla nostra missione.

Tengo a sottolineare che, per tutti coloro che ci affiancano nella nostra missione umanitaria e condividono i nostri progetti, l’apprendimento di una lingua aggiuntiva rappresenta un valore aggiunto in relazione ai viaggi e ai progetti umanitari che l’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ sostiene nei Paesi del Terzo Mondo».

Per quanto riguarda il francese e lo spagnolo, il laboratorio inizierà lunedì 3 febbraio, dalle 17:30 alle 19:30, con il test d’ingresso. Per l’inglese, invece, il test d’ingresso si terrà martedì 4 febbraio, dalle 17:30 alle 19:30.

«Tengo a ricordare che è fondamentale partecipare al test, poiché ci permetterà di valutare il reale livello di ogni persona e, soprattutto, di formare i gruppi tenendo conto delle esigenze e delle competenze di tutti. Disponiamo delle aule dalle 17:30 alle 22:30, il che ci consente di garantire una gestione ottimale dei laboratori.

Per una buona organizzazione, chi fosse interessato a partecipare al progetto può contattarci o inviarci la propria preiscrizione tramite WhatsApp al numero 388 880 4173 oppure all’indirizzo email ilterzomondo@yahoo.it, indicando: nome e cognome, il laboratorio scelto e il livello che si ritiene di avere. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza”.