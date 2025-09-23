Venerdì 26 settembre alle ore 18.30, alla biblioteca comunale Manfrediana, avrà luogo un evento dedicato alla Romagna e alla sua lingua: “Romagna, musica e parole”. I faentini Mario Gurioli, scrittore ed esperto di dialetto romagnolo, Mauro Gurioli editore della casa editrice faentina Tempo al libro e Mattia Liverani dialogheranno su temi legati alla cultura romagnola, accompagnati dalla musica dal vivo della band folk Emisurela.

Che cos’è ancora oggi il dialetto? Com’è cambiata la sua percezione nel tempo e come lo vivono ancora oggi le diverse generazioni? Una conversazione intergenerazionale in cui la musica e le parole saranno protagoniste.