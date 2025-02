Nei giorni scorsi è stato sottoscritto, dopo l’approvazione dei dipendenti riuniti in più assemblee, il nuovo contratto integrativo aziendale di Euro Company S.P.A che, con sede a Godo, è tra le più importanti aziende nel settore della frutta secca ed essiccata, nonché realtà significativa sul territorio per i suoi prodotti di eccellenza, con oltre 400 dipendenti e un fatturato di 138 milioni al 30 giugno 2024.

La lungimiranza di Euro Company, unita all’impegno delle parti sociali, ha permesso di trovare soluzioni concrete volte a migliorare il benessere dei dipendenti.

Tra i vari elementi positivi che qualificano il contratto possiamo citare: ampliamento della copertura sanitaria, a carico azienda, al nucleo familiare dei dipendenti, 30 giorni di congedo retribuito al 100% per i neopapà, integrazione al 100% di 13esima e 14esima mensilità durante la maternità, aumento delle maggiorazioni in tema di straordinario e un nuovo meccanismo sul premio che porterà, se raggiunti i parametri, un aumento economico rispetto ai valori precedenti.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato – dichiarano Giuseppina Imbrenda e Alessandro Mazza, rispettivamente di Flai Cgil e Uila Uil – in quanto abbiamo riscontrato disponibilità da parte della proprietà, per un obiettivo comune, e anche se non siamo riusciti ad ottenere il 100% delle richieste, si è comunque potuto dare risposte in tema salariale e qualità di vita. Questo importante risultato, dimostra ancora una volta che quando ci sono delle buone relazioni sindacali, portate avanti con correttezza e serietà da ambo le parti, i risultati arrivano e tutti ne possono beneficiare”.

Mario Zani, presidente di Euro Company, ha commentato: “Creare un ambiente di lavoro inclusivo e gratificante è uno dei valori imprescindibili di Euro Company, parte della nostra mission aziendale. Per questo siamo felici di questo accordo, che testimonia ancora una volta il nostro impegno concreto nei confronti di chi ogni giorno vive la nostra realtà”.

Con il rinnovo del contratto integrativo, Euro Company conferma l’attenzione costante verso la comunità aziendale, consapevole che il successo dell’azienda passa anche attraverso il benessere delle persone che ne fanno parte.