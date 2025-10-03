Più di 200.000 persone hanno manifestato in Emilia-Romagna “per protestare contro il blocco della Global Sumud Flotilla e per chiedere di fermare il genocidio a Gaza e la cancellazione del popolo palestinese a opera del governo Netanyahu”.

Lo dice la Cgil regionale. “Lo sciopero generale ha avuto adesioni molto alte in tutto il territorio regionale, a Bologna per esempio in Tper ha aderito il 92%, ma più in generale in tutti i settori manifatturieri l’adesione è stata largamente superiore al 50% con punte dell’80/90%. Scuole chiuse, molti uffici pubblici dove hanno lavorato solo i lavoratori coinvolti nei servizi minimi essenziali e piazze affollatissime in tutta l’Emilia-Romagna, più di 100mila a Bologna e più di 200mila in tutta la regione”, spiega il segretario generale regionale Massimo Bussandri.

(ANSA)