L’appuntamento con i referendum si avvicina. Gli italiani saranno chiamati a esprimersi sui cinque quesiti l’8 e 9 giugno. La Cgil promuove la campagna elettorale per cinque Sì per garantire diritti, dignità e un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro.

Le associazioni che hanno aderito al Comitato Faentino per i referendum invitano a partecipare all’iniziativa in programma a Faenza sabato 17 maggio. Alle ore 10 – a Faventia Sales, complesso ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1 – si terrà un confronto per capire e approfondire i temi dei cinque quesiti referendari. Interverranno lo scrittore Maurizio Maggioni, il referente territoriale Unione Romagna Faentina Cgil, Ivan Missiroli, e l’attivista e mediatrice culturale Fioralba Duma . Modererà il dibattito Vittorio Bardi della rete multiculturale Overall.

Le associazioni del comitato sono: Cgil, Spi, Anpi, Acli, Comitato per la valorizzazione e la difesa della Costituzione, Rete Overall, Circolo Lega Ambiente Lamone, Faenza Multietnica, Fronte comune, Associazione Romagna Camandoli, Emergency Faenza, Auser, Movimento Federalista Europeo, Federconsumatori.