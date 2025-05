Cgil in piazza per promuovere il voto ai referendum dell’8 e 9 giugno. Il referendum abrogativo, promosso dalla stessa Cgil, avrà quattro quesiti dedicati al lavoro: contratti, licenziamenti e sicurezza sul lavoro. Il quinto quesito è invece legato alla cittadinanza italiana per cittadini extracomunitari. Il voto dell’8 e 9 giugno sembra però scomparso nel dibattito quotidiano. Affinché il voto sia valido, deve recarsi alle urne la metà degli aventi diritto più uno