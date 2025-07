Dal mystery al thriller, dal giallo al noir. Torna dal 24 al 27 luglio l’ottava edizione di Cesenatico Noir, il festival che porta nella località turistica in provincia di Forlì-Cesena gli autori più amati e seguiti del panorama italiano e internazionale.

La rassegna organizzata e promossa da Confesercenti Emilia-Romagna con la collaborazione, il sostegno e il patrocinio di Regione, Comune di Cesenatico, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna è stata presentata in conferenza stampa questa mattina a Bologna, in Regione, presenti l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, il direttore artistico e ideatore del Festival, Stefano Tura, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna, Marco Pasi, e l’assessora alla Cultura del Comune di Cesenatico, Emanuela Pedulli.

Sul palco del Cesenatico Noir 2025, tanti autori tra cui Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi, Piergiorgio Pulixi, Paola Barbato, Sandrone Dazieri, Valeria Corciolani, Francois Morlupi. A condurre le serate Luca Crovi, Carlo Lucarelli, Grazia Verasani e Stefano Tura.

Gli eventi, tutti gratuiti, si terranno tra piazza Ciceruacchio e la suggestiva terrazza del Grand Hotel, nel cuore di Cesenatico, dove il pubblico potrà ascoltare dal vivo le storie avvincenti e misteriose di scrittori tanto amati e conosciuti anche attraverso le serie televisive.

Tra i protagonisti, l’affascinante commissaria Lolita Lo Bosco, nata dalla fantasia della scrittrice pugliese, Gabriella Genisi, dai cui romanzi è nata la serie tv andata in onda con grande successo sui canali della Rai.

“Cesenatico Noir si conferma uno degli appuntamenti di rilievo dell’estate in Riviera, sia dal punto di vista culturale sia da quello turistico, capace di rinnovarsi ogni stagione con un programma di eventi e incontri molto ricco- dichiara l’assessora Frisoni-. Un’occasione unica, per tutti gli appassionati di questo genere letterario e cinematografico, per incontrare autori, attori e registi. Ringrazio gli organizzatori e i promotori del Festival per il loro impegno costante, capace di valorizzare ancora di più il nostro territorio”.

“Cesenatico Noir compie otto anni- afferma il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli– ed è diventata una bella abitudine dell’estate, coniugando cultura e turismo. Sono state edizioni intense, di piazze piene e pubblico felice e non vediamo l’ora che inizi il Festival anche quest’anno”.

“Anche quest’anno ci siamo riusciti, sono tante le novità che ‘Cesenatico Noir 2025’ propone in un Festival che continua a raccogliere consensi aggiunge il direttore artistico Tura-. Nell’arco di soli quattro giorni, questa rassegna riesce ad offrire al pubblico una serie di appuntamenti, capaci di attrarre appassionati di gialli da tutta Italia ma anche turisti e famiglie che scelgono questa settimana per trascorrere le vacanze a Cesenatico, a stretto contatto con scrittori, artisti, attori e registi. Uno sforzo organizzativo imponente, che si basa sulla collaborazione tra enti e istituzioni, con il supporto delle aziende del territorio”.

“Confesercenti Emilia Romagna- sottolinea il direttore Pasi– promuove con convinzione Cesenatico Noir perché crede nella capacità della letteratura di diventare attrattore turistico e creare indotto per il territorio e fin dalla prima edizione ha intravisto in questo Festival l’opportunità di coinvolgimento non solo delle imprese turistiche ma anche di quelle della ristorazione, del commercio e dell’artigianato locale, valorizzando anche il ruolo delle librerie indipendenti”.

Due gli ospiti d’eccezione che rendono questa ottava edizione del festival di Cesenatico un evento da non perdere. La sera del 24 luglio salirà sul palco, Jeffery Deaver, uno dei più grandi autori di thriller americani, con milioni di copie vendute in tutto il mondo, creatore di un personaggio iconico come il detective Lyncoln Rhyme e autore del best-seller “Il collezionista di ossa”, da cui è stato tratto un film culto con protagonisti Angelina Jolie e Denzel Washington. Deaver dialogherà con un altro big del giallo di casa nostra, ovvero Carlo Lucarelli.

Il secondo super-ospite è Marco Bocci, attore, regista e scrittore, noto anche per avere dato il volto al commissario Scialoja nella sera tv “Romanzo Criminale”. Bocci incontrerà il pubblico nella serata del festival dedicata al cinema di genere, il 27 luglio. Al termine dell’incontro, nella suggestiva cornice di Piazza Ciceruacchio, verrà proiettato il film thriller, “La Caccia”, del 2022, di cui Bocci è il regista.

Da non perdere, infine, il festival nel festival, “Mistery Kids”, giunto ormai alla quarta edizione, con un calendario fitto di incontri con scrittori e disegnatori, dedicati ai ragazzi, sul tema della paura e del mistero.

Il programma

Si parte giovedì 24 alle 21.30 con una star internazionale della letteratura di genere: Lo scrittore americano Jeffery Deaver, autore di decine di best-seller, tradotti e venduti in tutto il mondo. Con lui sul palco Carlo Lucarelli, maestro del noir italiano, scrittore e autore televisivo. La serata vedrà anche l’esibizione musicale di Seba Pezzani, cantante, chitarrista e autore, leader del gruppo rock dei RAB4.

Il 25, alle 18, sarà la volta di Alice Bassoli, scrittrice di gialli ambientati nelle golene e nelle terre inesplorate, con una vena gotica che trae spunto dalla tradizione rurale. E Francois Morlupi, autore romano, con sangue francese, creatore di una delle più originali squadre di

investigatori della capitale.

La sera ad incontrare il pubblico, Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, i cui thriller sono delle vere e proprie storie ad alta tensione e Piergiorgio Pulixi, scrittore sardo, capace di alternarsi tra thriller classico e cozy-crime, una delle rivelazioni di quest’anno. Enri

Zavalloni, compositore e produttore, proporrà alcuni dei suoi brani più famosi.

Il 26 incontreremo Valeria Corciolani, scrittrice ed illustratrice, profonda conoscitrice dell’arte, i cui riflessi fanno sempre da sfondo ai suoi gialli.

E Luca Crovi che, oltre ad essere un affermato scrittore, è anche il più grande esperto di gialli in Italia, nonché moderatore del festival.

Nel secondo appuntamento della giornata vi sarà Grazia Verasani, autrice, sceneggiatrice e musicista, la prima scrittrice ad avere creato in Italia la figura di un’investigatrice donna. E Sandrone Dazieri, scrittore, editor e sceneggiatore, una degli autori di riferimento nel panorama letterario di genere in Italia, già direttore della collana storica dei Gialli Mondadori. La musica della serata sarà ad opera del cantautore e polistrumentista, Bruno Orioli.

Si chiude il 27 con una giornata ricca di incontri. Alle 18 sarà la volta di Gabriella Genisi, scrittrice pugliese che ha dato vita al personaggio dell’ispettrice Lolita Lo Bosco, divenuta protagonista di una serie tv di grande successo. E Domenico Wanderlingh, scrittore palermitano, che esplora i segreti e i vizi delle famiglie e della società.

I romanzi e i film di Marco Bocci, attore di talento e interprete principale di decine di film e serie tv, saranno protagonisti della serata dedicata al cinema che chiuderà il festival. Con lui l’attrice e cantante Selene Demaria con la sua loop-station.

Le opere dei maestri del brivido saranno oggetto di letture, affidate alla performance dell’attore e regista Ettore Nicoletti.