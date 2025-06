Venerdì 20 giugno alle ore 21, in occasione della Notte Rosa, CerviAvventura invita tutti gli amanti della natura e dell’emozione a vivere un’esperienza unica: “Notte stellata tra i pini”, una serata speciale per provare i percorsi sospesi in notturna.

I partecipanti affronteranno i passaggi sospesi tra gli alberi guidati solo dalla luce di una piccola torcia LED fissata al casco. Nel silenzio e nell’oscurità della pineta, ogni movimento illuminerà un frammento di bosco, trasformando gli avventurieri in vere e proprie lucciole danzanti tra i rami.

Un’occasione per mettersi alla prova, vivere la natura in modo nuovo e lasciarsi incantare dalla bellezza del bosco di notte.

Il numero di partecipanti è limitato ed è richiesta la prenotazione online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata a CerviAvventura:https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/cerviavventura/?re-product-id=312083

Per maggiori informazioni:

0544 995671

www.amaparco.it/cerviavventura