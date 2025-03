Venerdì 21 marzo si è svolta la Conferenza Stampa del Gruppo Cerviaman sul progetto 2024 “Cervia una città senza barriere” e sulle iniziative per il 2025 “Cerviaman per Tommy”. Erano presenti il Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, il Vicesindaco, Gianni Grandu, e gli Assessori Federica Bosi, Mirko Boschetti e Michela Brunelli.

L’incontro è stato aperto dall’intervento del Sindaco, Mattia Missiroli, e del Vicesindaco, Gianni Grandu, che hanno dichiarato: “Il tema portato avanti dai Cerviaman con la campagna ‘Cervia, una città senza barriere’ è caro anche all’Amministrazione comunale che lo ha reso un punto qualificante del mandato. È necessario cambiare la forma mentis tradizionale e porre sempre attenzione sull’accessibilità dei luoghi e degli eventi che vengono organizzati. Un sentito ringraziamento ai Cerviaman è d’obbligo per aver unito i valori dello sport e della solidarietà e per aver coordinato la raccolta fondi a favore degli alluvionati nel 2024 in momento di grande difficoltà per il nostro territorio”.

La prima parte della conferenza stampa è stata dedicata ai progetti ed alle raccolte fondi del 2024:

“Cervia, una città senza barriere”, con la partecipazione di Samanta Farabegoli. La campagna ha voluto sensibilizzare sulle barriere architettoniche presenti in città che dividono la cittadinanza in cittadini di serie A e di serie B. Per questo progetto sono stati raccolti €13.690,89. Parte della somma sarà impiegataper l’acquisto di un elevatore per disabili da installare presso la spiaggia libera di Cervia. Boschetti e Brunelli hanno sottolineato il carattere strategico per la città il tema di rendere Cervia una città senza barriere. Samanta Farabegoli ha dichiarato: “L’obiettivo era in primis quello di sensibilizzare la cittadinanza e portare l’attenzione sui diritti civili affinché tutti gli abitanti abbiano il diritto di vivere interamente la città. Finanziarie il progetto legato alla Spiaggia libera permette di migliorare l’esperienza di cittadini e turisti nei momenti di svago e di riposo”.

€5.480,00. sono stati devoluti agli alluvionati del 2024 del Comune di Bagnacavallo (RA). La raccolta fondi organizzata in collaborazione col Comune di Cervia dimostra l’importanza e la fiducia guadagnata dal gruppo nel panorama solidale cervese.

500 € alla Parrocchia Santa Maria Assunta del duomo di Cervia. La collaborazione tra Cerviaman e Don Pierre continua ormai da qualche anno, pertanto i Cerviaman hanno voluto sostenere attivamente le attività parrocchiali per ringraziare dell’aiuto e del sostegno ricevuto;

244 € donati sia alla Scuola Primaria Mazzini sia alla Scuola Primaria Martiri Fantini per aver partecipato al progetto “Cerviaman nelle scuole”. Il progetto scuole 2023-2024 ha visto coinvolte le classi 4A,5A della Scuola Primaria Mazzini e le classi 4A,4B,5B della scuola primaria Martiri Fantini. I Ragazzi hanno seguito alcuni incontri condotti da Silvia Giambi e Giuseppe Zanotti, volontari Cerviaman Nel cuore, sul ruolo degli ideali dello sport e sul rapporto tra questi e la solidarietà. L’obiettivo era far comprendere ai ragazzi l’importanza dello spirito di comunità e di aggregazione anche in sport individuali come il Triatlon come modello per un sano sviluppo della società. In conclusione le classi hanno redatto disegni ed elaborati che sono stati esposti alla Festa dello Sport nel settembre 2024. Federica Bosi ha sottolineato l’importanza di coniugare i valori dello sport e della solidarietà e calarli nell’educazione delle ragazze e dei ragazzi.

La conferenza stampa è proseguita con la premiazione della II edizione della “Coppa del Tifoso”, la coppa è stata vinta dal Quartiere di Castiglione (l’anno scorso fu premiato il quartiere Cervia Centro Malva Sud-Bova) . Il torneo vuole coinvolgere città e forese nel sostenere gli atleti partecipanti ad IRONMAN organizzando lungo il tracciato punti di tifo organizzato. Il quartiere vincitore viene eletto dagli atleti Cerviaman a conclusione di ogni anno considerando il calore dei partecipanti e gli eventi organizzati.

La conferenza stampa si è conclusa con la presentazione del progetto 2025 “Cerviaman per Tommy”. Tommaso Zavalloni è un ragazzo di Cervia di 17 anni, affetto da una grave forma di autismo. Cerviaman vuole continuare a sostenere attivamente le famiglie del territorio e favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle esigenze di questi ragazzi.

Dichiara Marco Casetti: “I risultati del 2024 ci rimettono d’orgoglio. Essi si aggiungono ai progetti degli anni passati, da Anita, Azzurra fino a Filippo, ai quali CerviaMan continua a dare supporto. La sfida dell’anno scorso era sensibilizzare la cittadinanza e porre attenzione sul tema delle barriere, obiettivo centrato come dimostra il dibattito pubblico in materia. Aver avuto l’onore e l’onore di organizzare col Comune di Cervia la raccolta fondi a favore degli alluvionati dell’ottobre 2024 dimostra quanto fiducia venga riposta in Cerviaman. Quest’anno vogliamo sostenere la famiglia di Tommaso, ma soprattutto sensibilizzare tutti i Cervesi, sia i più grandi sia i più piccoli, sulle tematiche dell’autismo e sulle necessità che esse comportano”.