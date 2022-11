Per dare risposta all’emergenza umanitaria che riguarda migliaia di profughi ucraini tuttora ospitati sul territorio regionale, in prevalenza donne e minorenni, laRegione Emilia-Romagna ha messo a disposizione degli enti locali fondi per sostenere la realizzazione di progetti di accoglienza e di inclusione sociale, culturale e sportiva.

Attraverso un bando aperto alle famiglie di rifugiati ucraini ospitati nel territorio, il Comune di Cervia mette a disposizione buoni per la promozione di iniziative culturali, partecipazione ad attività sportive, frequenza di mense scolastiche. LaRegione inoltre ha previsto contributi per acquisto di libri in madre lingua da mettere a disposizione di biblioteche e ludoteche comunali. Il tutto all’insegna della solidarietà e per favorire l’inserimento sociale dei profughi ucraini in fuga dalla guerra ospitati in Emilia-Romagna, a partire dai minori.

Per accedere ai contributi, le famiglie che ne abbiano i requisiti possono fare richiesta, dal 7 al 30 novembre, compilando un apposito modulo. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento risorse.