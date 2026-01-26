Nella mattinata odierna il Comune di Cervia è entrato ufficialmente in regime di commissariamento. Nove consiglieri comunali su sedici hanno infatti presentato contestualmente le proprie dimissioni al protocollo dell’ente, determinando il venir meno della maggioranza necessaria al funzionamento del Consiglio comunale.

A seguito di tale atto si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3 del Testo Unico degli Enti Locali, che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario per la gestione provvisoria dell’ente.

Considerata l’urgenza di garantire la continuità amministrativa e il regolare funzionamento dei servizi comunali, il Prefetto di Ravenna, dottor Raffaele Ricciardi, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Cervia e ha nominato commissario prefettizio il dottor Michele Formiglio, Prefetto in quiescenza.

Al commissario sono stati attribuiti i poteri e le competenze di Consiglio comunale, Giunta e Sindaco, che eserciterà fino al perfezionamento delle procedure di scioglimento definitivo dell’organo consiliare da parte del Presidente della Repubblica.

Il commissariamento segna una fase di transizione per l’amministrazione cervese, in attesa del ritorno alle urne e del ripristino degli organi elettivi.