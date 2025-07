Ancora un grave incidente stradale nella rotonda all’altezza di via Martiri Fantini, a Cervia, purtroppo già nota per altri recenti sinistri. Questa volta, a farne le spese è stato un giovane automobilista, trasportato d’urgenza in elicottero al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6.15 di martedì mattina. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava percorrendo la rotonda alla guida di una Suzuki, diretto verso Cervia, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore improvviso. La vettura è finita contro il guard rail, provocando un impatto violento che ha fatto perdere conoscenza al conducente.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento al Bufalini in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cervia e due pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano Marittima, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, fortemente rallentato nelle ore successive all’impatto.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza della rotonda di via Martiri Fantini, già segnalata più volte dai cittadini per la pericolosità. In attesa di accertamenti definitivi sulle cause dello schianto, resta alta la preoccupazione dei residenti per una viabilità che continua a essere teatro di episodi gravi.