Nel corso dei controlli della polizia Locale, predisposti per il ponte del 2 giugno, a Cervia e Milano Marittima, gli agenti in servizio sono dovuti intervenire per tre incidenti stradali, nessuno dei quali ha comportato gravi conseguenze per le persone coinvolte. Sono inoltre state accertate numerose violazioni al codice della strada, con particolare attenzione a quelle relative alla sosta e alle norme di comportamento. Complessivamente sono stati controllati 53 veicoli in transito. Un veicolo è stato posto sotto sequestro per mancanza della copertura assicurativa, mentre al conducente di un veicolo fermato è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza alcolica.

La Centrale Operativa della Polizia Locale ha gestito 363 segnalazioni, relative a richieste di intervento o informazioni da parte dei cittadini.

Sono stati inoltre effettuati numerosi controlli di polizia amministrativa per verificare la regolarità dell’occupazione di suolo pubblico, la gestione di intrattenimenti musicali negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, la vendita e il consumo di alcolici.

In totale, sono state accertate cinque violazioni amministrative a carico di attività commerciali e stabilimenti balneari, con sequestri di merce per due casi di commercio abusivo. Inoltre, due locali sono stati sanzionati per violazioni alle norme sugli intrattenimenti musicali, in base alle ordinanze vigenti.

Infine, in relazione alla discussa Ordinanza Sindacale in vigore dal 31 maggio, non sono state riscontrate irregolarità negli orari di cessazione delle attività musicali. I rilievi fonometrici effettuati da Arpae hanno inoltre confermato che i livelli sonori sono rimasti nei limiti stabiliti dal provvedimento.

Il sindaco Mattia Missiroli ha commentato positivamente i dati dell’attività della Polizia Locale: “Sono state giornate con grande affluenza di turisti e non si sono verificate situazioni di particolari criticità. Il provvedimento restrittivo, in un ponte particolarmente lungo, che si è protratto fino al lunedì, si è dimostrato efficace. I controlli sulle emissioni sonore, effettuate costantemente da ARPAE, non hanno rilevato alcuno sforamento rispetto alle norme previste. Inoltre abbiamo anche rafforzato i controlli con risorse umane interne della Polizia Locale, che hanno lavorato in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Apprezziamo l’impegno delle attività che con senso civico si sono adeguate alle nuove regole nel rispetto dell’ordinanza. Continueremo sulla strada intrapresa e a monitorare il territorio, vigilando in particolare nelle aree in cui maggiormente si concentrano i fenomeni di maggiore criticità, per garantire il divertimento, ma nel rispetto e nell’armonia della località”.

Non sono invece mancate le critiche da parte dell’opposizione: “Chi non vive la città e la sera si ritira nella propria abitazione, che ha la fortuna di essere ubicata lontano dal caos, probabilmente non rileva criticità…Eppure risse, atti di vandalismo, schiamazzi notturni continui su tutta Milano Marittima sono stati ben documentati da foto e video, le chat di cittadini esasperati sono esplose di rabbia e frustrazione” commenta Annalisa Pittalis, consigliera comunale di Fratelli d’Italia.

“Se il primo cittadino avesse il polso e si interessasse davvero a ciò che sta accadendo, saprebbe che anche alcune zone di Tagliata hanno subito i medesimi trattamenti, residenti ed esercenti sono preoccupati e si interrogano sulla gestione della sicurezza”.