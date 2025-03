Nei giorni scorsi é stato inaugurato ufficialmente il nuovo Day Hospital dell’Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Un’opera importante che, in qualche modo, si intreccia ai destini della “Cervia Run” in programma nel weekend del 22-23 marzo.

Per questa seconda edizione, il sabato della vigilia (22 marzo), sarà interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con due manifestazioni che si annunciano particolarmente interessanti: la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie.

Ebbene, per dare anche un valore educativo all’intera giornata, la Cervia Run ha chiesto ed ottenuto il patrocinio ufficiale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una partnership non casuale visto che l’intero incasso degli eventi del sabato saranno destinati alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da destinare proprio al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.

Poiché, come ha sottolineato l’Azienda Sanitaria, le due rassegne “promuovendo corretti stili di vita attraverso il movimento”, l’Ausl Romagna ha dunque deciso di accordare ufficialmente il suo patrocinio.

Sulla scorta di questa nobile iniziativa, anche il Comune di Cervia ha voluto attivarsi coinvolgendo tutti i plessi scolastici del suo territorio comunale con un invito pubblico a partecipare alle iniziative della Cervia Run.

Ricordiamo che, per iscriversi agli eventi del sabato, ci si potrà rivolgere alla libreria “Bubusettete” al civico 45 di via XX Settembre a Cervia, a TecnoCasa di viale Roma 25 a Cervia e al bagno Marco 184 il giorno stesso della manifestazione.