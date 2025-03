Ultimi giorni di lavori alla nuova rotonda di Viale Milano. Terminati i lavori di asfaltatura, sono in corso le operazioni di posa della segnaletica e si sta mettendo a punto la nuova viabilità prevista dal progetto.

Da martedì 4 marzo cambia la viabilità nella Rotonda in viale Milano e nelle vie Di Vittorio e XXII Ottobre.

Per chi proviene dalla zona Terme, da via G. Di Vittorio non sarà più possibile accedere alla via XXII Ottobre, ma si potrà proseguire verso la rotonda per imboccare viale Milano.

Per arrivare in via Martiri Fantini si potrà passare da via Attilia Angelini e proseguire su Piazzale Artusi, oppure deviare su via Mazzotti Carli e svoltare a destra sulla via XXII ottobre.

Modifica la viabilità anche per arrivare al parcheggio adiacente alla scuola materna e asilo nido, che si raggiungerà passando da via Attilia Angelini deviando alla rotonda su via Mazzotti Carli, per poi svoltare a sinistra sulla via XXII ottobre.

“Siamo finalmente arrivati alla fase conclusiva di un importante lavoro pubblico che contribuirà al miglioramento della viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti. L’intervento fa parte di un rilevante obiettivo che ci siamo posti come amministrazione che consiste nel continuo miglioramento della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie, con particolare attenzione ai percorsi ciclopedonali”.