Il Centro Velico “Al Canalino”:

1- da quasi 50 anni punto è di riferimento delle attività marittime del nostro Comune e rappresenta un luogo di ritrovo fondamentale per sportivi di ogni età;

2- con la propria squadra si è sempre distinto nella pesca dell’anello;

3- occupa una forza lavoro di circa 10 persone;

4- è stato costantemente adempiente al pagamento del canone demaniale;

5- l’area in concessione è sempre stata manutenuta con impegno e diligenza;

6- non è mai stato oggetto di procedimento di revoca o di decadenza dalla propria concessione demaniale marittima;

7- non sussistono nei suoi confronti sentenze definitive di merito che ne sanciscano qualche forma di illegittimità, irregolarità o declaratorie di insussitenza;

8- ha manifestato la volontà di mantenere la concessione in essere, ai sensi e per effetto dei commi 682 e 683 della legge 145/18, che ha esteso ex lege la durata delle concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2033, operatività dell’estensione condivisa anche dalla Regione Emilia Romagna, che con propria Circolare aveva provveduto a invitare le amministrazioni a conformarsi al dettato della norma sin dal 2019, norma che prevedeva come unico requisito la regolarità nel pagamento dei canoni e che veniva applicata dall’ufficio demanio del Comune di Cervia a tutti i concessionari, tranne che al Centro Velico.

Successivamente le sentenze nr. 18 e 19 dell’11 novembre 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e Adunanza Plenaria dell’11 novembre 2021, hanno disposto la proroga (in automatico) della durata delle concessioni demaniali marittime in essere sino al 31 dicembre 2023, ovvero le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 (Sentenze 18/19 del 11 novembre 2022 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato).

Pertanto la concessione del Centro Velico è da intendersi estesa nella durata ai sensi delle predette pronunce sino al 31 dicembre 2023 e in ogni caso essendo i procedimenti datati in piena emergenza Covid, ai sensi sia del decreto rilancio che della normativa emergenziale, il Centro Velico avrebbe dovuto ottenere in ogni caso la concessione a titolo temporaneo per un altro anno, ma malgrado quanto premesso la concessione demaniale non è stata rinnovata.

Ora l’area è in stato d’abbandono e sono centinaia le persone che chiedono costantemente informazioni sulla sua riapertura.

Gli uffici tecnici del Comune hanno provveduto a redare, su richiesta del Sindaco, una relazione tecnica per la riapertura del Centro Velico, relazione che la Giunta avrebbe dovuto esaminare con urgenza, ma l’argomento continua ed essere rinviato da settimane senza giustificato motivo.

Evidentemente l’Assessore Brunelli, con delega allo Sport e al Demanio, non ritiene rilevante l’assenza di questo servizio turistico-ricreativo fondamentale per cervesi e turisti. Per protesta a quanto sopra esposto, il Centro Velico “Al Canalino”, non presenzierà con la propria squadra all’edizione di quest’anno dello Sposalizio del Mar