Cervia rischia di affrontare un problema casa: prezzi sempre più inaccessibili per i giovani

Cervia rischia di affrontare un problema casa, legato soprattutto ai giovani. La crescita del mercato immobiliare turistico ha infatti portato ad un aumento dei prezzi degli immobili, non solo nelle case vacanze, ma in tutto il mercato. A Milano Marittima oggi una casa nuova può valere dai 4.600 euro al metro quadro fino ad arrivare ai 7.700. A Cervia si parte da 3.400 euro fino ad arrivare a 4.900 euro. Sull’usato le cifre sono più contenute, ma estremamente superiori rispetto al mercato di altre località balneari e rispetto, soprattutto, all’entroterra. Molti giovani, per comprare casa, rischiano quindi di dover abbandonare la località e trasferirsi altrove. Un problema al quale l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, nei prossimi anni, vorrebbero porre rimedio.

Un primo confronto è avvenuto nella sede di Confcommercio, durante la presentazione dei dati del mercato immobiliare turistico